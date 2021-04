No CSU, Amora “dá no pé” e dona pede ajuda para encontrá-la

A família da pinscher Amora está desesperada à procura da cadelinha, que fugiu na manhã deste sábado, 17 de abril, na região da Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha.

Amora seria castrada hoje durante o mutirão de castração promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e, meio agitada com a grande movimentação de cachorros no local, se assustou e saiu em disparada do colo da dona.

Desde então a família de Amora está à sua procura no entorno do CSU e ruas próximas à Praça da Bíblia, mas nada de encontrar a fujona.

Amora é bem pequena e, como todo pinscher, invocada. Porém, como está assustada, pode estar meio arisca, perambulando pelas ruas do Fazenda Velha e região. Se você vir um cachorrinho como o da foto zanzando por aí, entre em contato pelo telefone 41 99707-1994 e fale com Daiane.