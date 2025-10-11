O Harger Atacado & Varejo, primeiro atacadista de Araucária, está com uma super programação para celebrar o Dia das Crianças com as famílias araucarienses.

Isto mesmo! Neste domingo, 12 de outubro, o Harger preparou um café especial para a criançada, com comidinhas feitas com muito carinho desde a abertura da loja.

Além disso, olhem só que legal, o Harger vai promover um concurso do tradicional “cabelo maluco” que vai premiar a família do primeiro colocado com um vale-compras de R$ 1.000,00!

O concurso vai acontecer no domingo mesmo, das 16h às 18h. Participar é muito simples. Basta soltar a imaginação, bolar aquele penteado irado em seu pequeno ou pequena e ir até o Harger aqui de Araucária. Lá dentro, enquanto você faz suas compras e saboreia um cafezão da tarde em família, faça uma foto do “cabelo maluco” e poste a foto no Instagram, marcando @redeharger. Prontinho! A partir daí você já está concorrendo.

Todas as fotos de quem marcou o Harger serão postadas no perfil oficial da rede e a escolha do penteado mais criativo ficará por conta dos seguidores da página.

O penteado que receber mais reações ganhará um vale-compras de R$ 1.000,00. E olha só que legal: o segundo colocado também terá direito a premiação, que será de um vale-compras de R$ 500,00. Já o terceiro recebe um vale-compras de R$ 250,00. A comunicação com os premiados será feita pelo perfil do Instagram.

Todos podem participar

Embora seja difícil entrar num Harger e sair sem comprar nada, a direção da rede explica que a participação no concurso cultural do cabelo maluco e também no café do Dia das Crianças é totalmente gratuita. “Esses momentos de interação com a comunidade já são uma tradição no Harger. É um momento de carinho, união e alegria, que reflete o quanto valorizamos estar presentes no dia a dia das famílias araucarienses”, explica a direção empresa.

Bora pro Harger no domingo então? A loja abre às 7h30 já com o cafezão servido. Já o concurso do cabelo maluco acontece das 16h às 18. O endereço é aquele que você já sabe de cor e salteado: marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), 7500, no Vila Nova.