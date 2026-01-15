A Unifacear lançou uma campanha voltada a estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, oferecendo descontos nas mensalidades para todo o período do curso. A iniciativa contempla cursos nas modalidades presencial, semipresencial e Educação a Distância (EAD), com abatimentos que podem chegar a 50%, conforme o desempenho obtido no exame.

De acordo com as regras da promoção, o percentual de desconto é definido a partir da média das cinco notas do ENEM 2025, calculada pela soma das notas divididas por cinco. Candidatos com média entre 300,00 e 450,00 pontos têm direito a 15% de desconto durante todo o curso. Para médias entre 451,00 e 600,00 pontos, o desconto é de 20%. Estudantes que alcançarem média entre 601,00 e 800,00 pontos recebem 25% de desconto. Já aqueles com média superior a 801,00 pontos podem obter 50% de desconto válido para todo o curso.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da instituição. Após a inscrição online, o candidato precisa comparecer presencialmente à Unifacear para apresentar o comprovante da nota do ENEM 2025 e efetivar a matrícula, condição necessária para a concessão do benefício.

O desconto não é cumulativo com outros tipos de benefícios ou descontos, com exceção do plano de pagamentos, e é válido exclusivamente para matrículas realizadas até o dia 31 de janeiro de 2026.
O resultado do ENEM 2025 pode ser consultado na página oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio do endereço eletrônico

https://enem.inep.gov.br/participante/. A nota do exame também pode ser utilizada para participação em programas do governo federal oferecidos pela instituição, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Edição n.º 1498. Maria Antônia.