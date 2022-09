Notas políticas

Reta final

Faltando menos de vinte dias para as eleições, é hora do eleitor parar e começar mesmo a analisar para quem vai seu voto em 2 de outubro. No cenário nacional e estadual, as pesquisas tem mostrado que as pessoas já estão bem certas de seus votos. Porém, na corrida para os cargos legislativos a história não é bem assim. Logo, é bem importante que cada cidadão passe a dar a devida atenção ao perfil do deputado estadual, federal e senador que deseja para representa-lo.

Bate-papo

E, para ajudar o eleitor a conhecer um pouco melhor os candidatos locais que buscam se eleger em 2 de outubro, O Popular realizará a partir da próxima semana uma série de entrevistas com cada um deles. Aliás, com aqueles que se dispuserem ao bate-papo, claro. Então, fiquem atentos à nossa página no Facebook. As conversas serão transmitidas por ela.

Tranquila

Neste período eleitoral, as discussões na Câmara de Vereadores têm sido mais tranquilas. Os edis até andam falando menos. Na plenária desta terça-feira, 13 de setembro, embora a pauta de votação tenha sido extensa, os comentários foram poucos.

Prestação de contas

A tradicional audiência pública de prestação de contas do comportamento da receita e despesa da Prefeitura e da Câmara no segundo quadrimestre acontece no próximo dia 30 de setembro, com início às 10h. O evento acontecerá de forma online, com transmissão pelas páginas da Câmara no Facebook e Youtube.

Audiência pública

Já tem data para acontecer a audiência pública para apresentação da lei orçamentária do ano de 2023. O evento foi marcado para 21 de outubro, com início às 15h e término às 17h. A reunião será realizada de forma virtual, com transmissão pelo site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br).

Mais audiência

E aproveitando que estamos falando de audiências públicas, a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) convocou para o próximo dia 30 de setembro um encontro com a comunidade para discutir alterações na legislação urbanística da cidade. O encontro também será transmitido pelo site da Prefeitura e nele serão debatidas propostas de alterações nos códigos de Posturas e no de Obras e Edificações da cidade.

Carros

Depois de alguns anos, os vereadores voltarão a ter carros disponibilizados pela Casa para o exercício da atividade parlamentar. A direção geral da Câmara publicou esta semana o edital de licitação para locação de 11 veículos, os quais ficarão à disposição de cada um dos gabinetes.

Quase R$ 340 mil

A abertura da licitação acontece agora em 26 de setembro. O preço máximo que a Casa está disposta a pagar pelo aluguel mensal de cada veículo é de R$ 2.555,00. O certame prevê que os carros tenham de ser do tipo sedan ou hatch, com capacidade para cinco passageiros e com ano de fabricação não inferior a 2019. Anualmente, o fornecimento dos veículos aos vereadores pode custar até R$ 340 mil. A tendência, porém, é que esse valor baixe, já que as interessadas em fornecer os veículos podem fazer propostas inferiores ao máximo estipulado pela Câmara.

Mais médicos

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) nomeou nesta semana seis novos médicos para atuarem nas unidades de saúde da Prefeitura. Quatro são clínicos gerais e dois plantonistas. A torcida agora é para que eles gostem do trabalho. Porque manter profissional de medicina atrelado a vínculo estatutário não é das tarefas mais fáceis.

Duas na disputa

Avançou a licitação que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) está promovendo para construção de novos banheiros no Parque Cachoeira. A primeira tentativa de licitar a obra havia fracassado. Nesta segunda, porém, duas empresas foram habilitadas para a próxima fase da disputa: a Construtora OCV Ltda. e a Junior Vinicios de Castro Serviços e Obras Ltda. O preço estimado para construção dos novos espaços é de pouco mais de R$ 500 mil.

Banheiros

da Praça

E já que o assunto é banheiro, a licitação para reforma dos sanitários da Praça da Matriz também já está com data marcada. Acontecerá em 17 de outubro. Este é outro certame que precisou ser refeito, já que a Comissão de Licitações da Prefeitura encontrou problemas da primeira vez que houve a tentativa de licitar a obra.

UBS

Boqueirão

E já que o assunto é obra, a Prefeitura lançou o edital de licitação para contratação de uma empresa que ficará responsável pelas obras de reforma e ampliação da unidade de saúde do Boqueirão. A abertura do certame está marcada para acontecer em 19 de outubro. A obra está avaliada em até R$ 3,4 milhões e era muito esperada pela comunidade do Tropical, Boqueirão e Porto Laranjeiras.

Mais viaturas

Também nos últimos dias a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) deu início a fase externa da licitação para compra de duas novas viaturas para a Guarda Municipal. Esses dois veículos serão do tipo pick-up, cabine dupla, 4×4. Eles têm que ter ano de fabricação não inferior a 2021. O preço estimado delas é de R$ 333.934,54 cada. A abertura do certame, que está sendo feito na modalidade pregão, acontece em 27 de setembro.

Sandra Lopes

visita Luizão

Candidata a deputada estadual pelo Solidariedade, Sandra Lopes esteve com a principal liderança do partido nos últimos dias. A conversa com o deputado federal Luizão Goulart foi para alinhar alguns detalhes para a reta final da campanha. Mas, na oportunidade, o parlamentar, que concorre à reeleição, reforçou a importância da candidatura de Sandra em Araucária. “A Sandra é um nome importante nesta caminhada do Solidariedade nas eleições deste ano. Fico muito feliz em termos uma mulher como ela nos representando numa cidade tão importante como Araucária”, afirmou.