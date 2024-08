Notas Políticas: A espera do fundo partidário, candidatos começam campanha de forma tímida

As campanhas estão nas ruas desde sexta-feira, 16 de agosto, mas a maioria dos candidatos a prefeito tem procurado controlar as despesas. Isto porque todos andam contando com o dinheiro do fundo partidário para ver certinho o que poderá ou não ser investido no projeto.

Final do mês

A expectativa da maioria dos partidos é que o dinheiro chegue a partir do dia 28 de agosto. Uma nova cota deve vir em meados de setembro. Esta segunda parcela, no entanto, só deve pingar se o candidato estiver com um desempenho razoável.

Edição n.º 1429.