Notas políticas – Aquela premiação de respeito

A equipe da Secretaria Municipal de Educação (SMED) foi uma das vencedoras do 10º Prêmio Gestor Público Paraná, promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP). A entrega da honraria aconteceu na última terça-feira, 22 de novembro, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Paraná.

O projeto araucariense premiado é o EstudAr, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) e que tem foco na elaboração de cadernos estruturados de língua portuguesa e matemática, de forma a melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, sempre valorizando a realidade e contexto histórico, social e cultural de Araucária.