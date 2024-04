Notas políticas: Calmaria

Com o período de filiações partidárias com vistas às eleições deste ano encerrado, tivemos dias razoavelmente calmos no cenário político local nesta última semana. E esse clima de calmaria entre os interessados em disputar uma vaga na Câmara deve permanecer pelos próximos dois meses. Agora que cada nome já está nesse ou naquele partido o negócio é ir semeando o trabalho e torcer para que, lá no período de campanha, tenha nascido algo pra colher.

Temos candidatos, sim!

Na semana passada esta Coluna publicou alguns partidos que teriam saído na frente na organização de suas chapas para disputar as eleições deste ano. Eis então que representantes de legendas não mencionadas nos procuraram para informar que também estão no jogo, com seu time já no aquecimento pra fazer bonito na partida eleitoral.

Progressistas

Um dos que está confiante com seu time de pré-candidatos a vereador é Vitor Cantador, presidente municipal do PP. Segundo ele, lá o grupo de interessados em disputar as eleições deste ano é de 21 pessoas. As vagas na chapa, porém, são apenas 14 e o trabalho agora é para ver quem passa pela peneirada final. O PP, inclusive, está concentrando o trabalho na preparação política e jurídica de seus pré-candidatos. Isto para que eles entendam certinho o que pode e o que não pode neste período pré-eleitoral.

Novo

Quem também garante estar com o time formado para as eleições deste ano é o Novo. A legenda incorporou recentemente o projeto político de Valdecir Santos, que é pré-candidato a prefeito pela legenda. Já o time de pré-candidatos a vereador também já estaria fechado.

Quem são?

No Novo os pré-candidatos a vereador são Sebastião Nós, Mariza Stresser Fontoura, Marcelo Santana de Oliveira, Macia Salles Nunes, Luciano Filite, Kely Anália Souza Mattos, João Roberto Costa, Luiz Carlos de Souza Javorski, Elizangela Santiago Perpétuo, Eberson Lourenço Pereira, Cleito Gotargo Campiol, Carmen do Rocio Costa, Bruno Marques e Gilserio Alves Moreira.

Mulheres do PL

Ainda sobre pré-candidaturas, algumas mulheres filiadas ao PL entraram em contato com esta Coluna para solicitar que fossem mencionadas as pré-candidatas da legenda a uma vaga na Câmara. Pedido mais do que justo! Então, vamos a elas: Eliane Aparecida Alves, Elenir Oliveira Velasco, Giovana Urbanski, Jaqueline Dias dos Santos, Jaqueline Wroblewski, Rosecleia Almeida Machado Schimaufer e Sonia Regina Santos.

Com W

Quem pediu uma correção numa nota que veiculamos da semana passada foi o pré-candidato a vereador Wilmer Jacó da Silva (PSD). Por um equívoco deste colunista grafamos Wilmer com V ao invés de W. Este colunista que se chama Waldiclei, com W, mas que volta e meia tem seu nome grafado com V, entende a frustração de Wilmer e por isso se desculpa.

É verdade esse bilhete!

Dois ex-prefeitos de Araucária utilizaram seus perfis nas redes sociais para darem suas versões sobre assuntos que envolvem seus nomes. Um deles foi Olizandro José Ferreira (MDB), que teima em dizer que não foi condenado. A verdade, no entanto, é que foi. Assim como é verdade que pode recorrer dessa sentença em primeiro grau ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que é a segunda instância da Justiça Eleitoral. O outro que surgiu dizendo que não é inelegível foi Albanor José Ferreira Gomes (Podemos). Num recorte interessante do passado, ele rememorou o ano de 2008 quando ganhou a eleição coincidentemente de Olizandro (que questionou sua elegibilidade na época) e conseguiu ter os votos validados num julgamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), podendo assumir o comando da Prefeitura de 2009 a 2012. Zezé, porém, teve um lapso em sua memória recente e – vejam só – não mencionou que nas eleições de 2020 (quando levou uma surra de Hissam nas urnas) também teve seu registro de candidatura questionado na Justiça Eleitoral, a qual – desta vez – entendeu que ele estava sim inelegível em razão de sua condição societária no comando da falida Mega Cred. Tanto estava inelegível em 2020, diga-se de passagem, que todos os votos dados a ele naquele pleito foram considerados não válidos.