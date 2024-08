Notas Políticas: Dona Hilda assume o comando da Prefeitura

O prefeito Hissam Hussein Dehaini decidiu pegar alguns dias de férias. Inicialmente serão 22, a começar nesta quinta-feira, 22 de agosto. A portaria oficializando o afastamento foi publicada nesta quarta-feira (21) em edição suplementar do Diário Oficial do Município.

Substituta

Com o prefeito no gozo de férias, quem assume o comando da cidade de maneira interina é a vice-prefeita, Hilda Lukalski (PSD). Enquanto ela estiver à frente do comando da Prefeitura pode exonerar ou nomear qualquer secretário municipal, bem como cargos em comissão, além de responder os demais atos de competência do chefe do Executivo.

Pra ninguém sonhar mais

Ao assumir o comando da cidade nesta quinta-feira, 22 de agosto, Hilda também acaba com a possibilidade aventada em algumas rodas de bate-papo político por aí de que, a qualquer momento, ela ainda poderia assumir o comando de uma chapa governista na eventualidade de renúncia de Claudio Bednarczuk. Explica-se: Hilda está no segundo mandato como vice e para ser elegível não poderia assumir o comando da cidade ao longo deste ano.

Aniversário

Hilda, aliás, assume o comando da cidade justamente no dia em que completa 79 anos. Sim, a prefeita interina está de aniversário neste dia 22 de agosto.

Dia 20 de agosto

Esta semana, aliás, também foi aniversário de Hissam. Ele completou 67 anos na terça-feira, 20 de agosto.

Talvez demore pra voltar

Embora tenha tirado apenas 22 dias de férias, existe a possibilidade de Hissam estender um pouco mais suas férias. Isto porque ele tem outros dois períodos aquisitivos para usufruir. Então, não duvidem que ele só volte ao trabalho no final de outubro ou início de novembro.

Edição n.º 1429.