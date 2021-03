Notas Políticas – Edição 1253

Compartilhe esta notícia:

Interrompida

Um problema técnico impediu a realização da sessão plenária da Câmara desta terça-feira, 16 de março. Os trabalhos, como se sabe, estão sendo feitos de maneira virtual, por meio de videoconferência, e transmitidos ao vivo pelo canal da Casa no Facebook e Youtube. Nesta semana, porém, o computador que faz a transmissão das imagens para as redes sociais estragou logo no início da plenária. Com isso, a sessão teve que ser suspensa.

Pra ontem

Já com o problema técnico resolvido durante a tarde de terça-feira, a ideia inicial da direção da Câmara era retomar a sessão na manhã desta quarta-feira, 17 de março. No entanto, em razão do falecimento de um servidor da Casa, vítima de Covid-19, a Presidência suspendeu o expediente na sede do Poder Legislativo ao longo do dia de ontem.

Hoje

Deste modo, a continuidade da sessão plenária desta semana ficou marcada para esta quinta-feira, 18 de março, a partir das 9h. Os trabalhos serão feitos de maneira remota, com a maioria dos vereadores participando de suas casas ou gabinetes. No plenário ficam apenas o presidente Celso Nicácio (PSD) e o primeiro secretário, Ricardo Teixeira (PSDB).

Liberado

O empresário Júlio de Oliveira Dias Júnior, da Energepar Empreendimentos Elétricos, empresa que tem sede em Araucária, foi solto na semana passada. Ele havia sido preso no final de janeiro no âmbito da operação Luz Oculta, que investiga ilícitos em licitações de iluminação pública na cidade de Foz do Iguaçu. Inicialmente, Júnior teve um pedido de soltura indeferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, mas no último dia 8 de março, quando a 2ª Câmara Criminal do TJ analisou o mérito do habeas corpus, a maioria dos desembargadores optaram por revogar a prisão preventiva.

Cautelares

No entanto, para deixar a prisão, os desembargadores determinaram que Júnior cumpra algumas medidas cautelares. Entre elas estão a proibição de manter contato com os outros denunciados pelo Ministério Público, recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semana e o uso de tornozeleira eletrônica.

Sem problemas

A Energepar também atua em Araucária. Porém, não há qualquer questionamento do Gaeco do Foz do Iguaçu com relação a licitação vencida pela empresa na cidade. Ou seja, caso tenha mesmo havido problemas nos contratos firmados pela Energepar lá pelo Oeste paranaense, desta vez o nome de nossa cidade não está envolvido. Menos mal!

Procon

Falando em Gaeco, ele esteve em Araucária na última quinta-feira, 11 de março. Na oportunidade o grupo cumpriu um mandado de busca e apreensão no gabinete da diretora do Procon, a advogada Samara Cristina Matsumoto de Arruda.

Campo Largo

A diligência cumprida em Araucária não tem qualquer relação com a atuação do Procon municipal. A busca e apreensão foi determinada pelo Juízo Criminal de Campo Largo num desdobramento da operação Rota 66, deflagrada naquela cidade num passado não muito distante e que apura eventuais ilícitos na concessão de alvarás e licenciamentos em empreendimentos imobiliários no município vizinho.

Investigação

Ao que se sabe, além do gabinete de Samara no Procon de Araucária, o Gaeco também esteve em sua casa, que fica em Campo Largo. Essas diligências, como se sabe, têm como objetivo recolher material que indique eventual conduta ilícita que corrobore com os indícios já em posse do Ministério Público e que embasaram a concessão da busca. Isto não quer dizer, claro, que o alvo da operação será, ao final das investigações, denunciado. Logo, precisamos aguardar os desdobramentos de tudo isso.

Preparativos

Previstas para 24 de março, a retomada gradual das aulas presenciais nas escolas municipais foi suspensa em razão do incremento no número de casos da Covid-19 em todo o país ao longo das últimas semanas. Porém, embora o início das aulas híbridas ainda não tenha data, a Prefeitura segue os procedimentos de aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais da educação. Em licitação que será aberta na semana que vem, por exemplo, serão comprados escudos faciais, fitas adesivas para demarcação de piso, fita zebrada, álcool em gel, toucas descartáveis, painéis de acrílico, máscaras descartáveis, termômetros digitais e luvas descartáveis. Só nessas aquisições a Prefeitura pretende gastar até R$ 2,1 milhões.

Turismo rural

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) encaminhou à Câmara nos últimos dias um projeto de lei que transfere a responsabilidade sobre a política de turismo rural da cidade da Secretaria Municipal de Cultura para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Ainda não há data para que o projeto seja votado, mas isto deve acontecer já nas próximas semanas.

Atuando

Enquanto aguarda a alteração na legislação municipal, o secretário de Meio Ambiente, Vitor Cantador, já colocou sua equipe para trabalhar. Ele quer um diagnóstico de como está hoje o atendimento às propriedades rurais da cidade que integram o roteiro do turismo rural. Vitor também já anda trabalhando de maneira emergencial para dar alguma atenção a esses empreendedores. Recentemente, por exemplo, mandou trocar todas as placas indicativas do roteiro rural Caminhos de Guajuvira. Parece algo simples, mas havia anos que nem isso era feito.

Testes em massa

A Câmara decidiu abrir mão imediatamente de mais R$ 2 milhões de seu orçamento e destiná-lo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) para implantação de ações de enfrentamento à Covid-19. O anúncio foi feito na segunda-feira, 15 de março, durante reunião no salão nobre da Prefeitura. Esses recursos serão utilizados na aquisição de testes para identificação do vírus. Atualmente não faltam testes, mas só são submetidos a ele aqueles pacientes que apresentam algum tipo de sintoma. Com a possibilidade de comprar testes em massa, a Secretaria de Saúde quer passar a testar grupos familiares inteiros sempre que uma pessoa da família tenha apresentado sintomas.

Articulação

Dentro da Câmara, a articulação para que os recursos fossem encaminhados já à Prefeitura teve como protagonista o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania). Próximo ao presidente da Câmara, Celso Nicácio (PSD), e outros integrantes da comissão executiva, ele pregou que era possível a Casa ter um papel também proativo no enfrentamento à pandemia. A correta defesa de Ben Hur junto ao grupo dominante na condução do Legislativo surtiu efeitos. Quem ganha com isso é a população.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021