Notas políticas: Faltam 16 dias

A contar desta quinta-feira, 21 de março, faltam 16 dias para o fechamento da janela partidária, que é aquele prazo em que os detentores de cargos eletivos podem mudar de partido sem correr o risco de perderem seus mandatos.

O prazo se encerra em 5 de abril.

6 de abril

Já em 6 de abril é o último dia para que pessoas interessadas em disputar as eleições agora em 2024 se acomodem no partido político pelo qual concorrerão.

9 de abril

Já no dia 9 de abril é a data a partir da qual, até o final do ano, é vedado aos agentes públicos conceder reajuste aos servidores públicos municipais acima da inflação dos últimos doze meses.

Troca-troca

E com a janela partidária aberta seguem as conversas para ver onde os interessados em disputar as eleições municipais deste ano vão se acomodar.

Chapas

Cada partido ou federação também tem um número restrito de vagas para candidatos em cada chapa. A legislação eleitoral diz que as vagas disponíveis correspondem a 100% + 1 do número de cadeiras existentes no parlamento municipal. Logo, aqui em Araucária, como teremos 13 cadeiras na Câmara a partir de 2025, cada chapa pode ter até 14 candidatos, sendo que é preciso manter um mínimo de 30% e máximo de 70% entre homens e mulheres em cada grupo, mesmo percentual especificado para o registro de candidaturas de cada gênero.

Negociações

Até o fechamento da janela, em 5 de abril, ainda vai haver muito flerte entre pretensos candidatos e partidos. Todo dia as coisas mudam. Vejam o caso do vereador Valter Fernandes. Ele estava no Cidadania e está em busca de um outro partido para tentar à reeleição agora em outubro. Num primeiro momento flertou com o Podemos, mas a turma que já estava lá não curtiu o movimento e o namoro com Valter não foi pra frente.

Solidariedade

Sem espaço no Podemos, Valter estaria de malas prontas para o Solidariedade. Já teria assinado a ficha de filiação e tudo. Segundo a direção da legenda, inclusive, já podemos identificá-lo como vereador do 77.

Leandro

Na chapa do Solidariedade, até então, o nome mais vistoso era o do ex-vereador Leandro Preto. Valter chega para – digamos assim – disputar com ele o posto de “quem tem mais chances de ser eleito” agora em 2024.

Tatiana Assuiti

Quem também confirmou sua ida para o Solidariedade esta semana foi a ex-vereadora Tatiana Assuiti. Ela, que foi candidata a vice-prefeita nas eleições de 2020, foi convidada pela direção do partido para ser pré-candidata a prefeita. A cúpula do Solidariedade, inclusive, marcou para o próximo dia 27 de março a cerimônia oficial de lançamento da pré-candidatura de Tatiana.

Vice

Embora oficialmente o Solidariedade afirme que Tatiana é pré-candidata a prefeita, nos bastidores já existe a conversa de que ela chega ao partido para ser a companheira de chapa de Gustavo Botogoski (PL), que também é pré-candidato a prefeito. Os que espalham essa história garantem que Gustavo será o cabeça da majoritária e Tatiana a vice. Vamos aguardar.

Destituído

E falando em interesses eleitorais, as coisas seguem agitadas pelos lados do PT. No último dia 18 de março, por exemplo, o diretório municipal da legenda destituiu Osvaldo Marcondes da presidência da sigla. Isto porque Osvaldo faltou a três reuniões do diretório. O documento informando sobre a destituição de Osvaldo já foi enviado ao diretório estadual.

Não desistem

E falando em PT, as articulações para tentar derrubar a legítima pré-candidatura a prefeito de Samuel Almeida seguem a toda. Samuel já vem sendo chamado de Papa Léguas, já que a toda a hora tem que se livrar das armadilhas que alguns petistas coiotes tentam armar pra ele.

A última

Recentemente, por exemplo, um filiado ao PT, que defende ferozmente que o partido escolha Rosane Ferreira como candidata a prefeita pela federação PV, PC do B e PT teve uma ideia digna de Professor Pardal para tentar considerar nula a decisão do diretório municipal do PT que indicou Samuel como pré-candidato a prefeito. Para tanto, ele argumentou que todas as decisões do PT municipal tomadas entre junho de 2023 a março de 2024 deveriam ser consideradas nulas porque havia membros do diretório que estavam com pendências financeiras junto ao partido, fazendo com que não estivessem no gozo dos direitos partidários

Gênio…. sqn

A argumentação desse filiado até poderia prosperar não fosse o fato de que apenas dois dos membros do diretório estavam devendo pro PT. O problema é que justamente esses dois membros faltaram as reuniões em que o nome de Samuel foi escolhido pré-candidato. Ou seja, morreu na praia a ideia de sepultar a pré-candidatura de Samuel. Ainda sobre a patacoada desse pedido, veja só: um dos que estava em débito com o diretório do PT era justamente o autor do requerimento.

UBS Israelense

Foi publicado esta semana em Diário Oficial o resultado da licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela construção da Unidade Básica de Saúde Maria Liberaci de Oliveira Chefer, que será construída na entrada do Jardim Israelense, no bairro Capela Velha.

R$ 8 milhões

O certame foi vencido pela empresa ALOM Construções Ltda., que executará o serviço por R$ 8.089.921,27. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a obra se inicia em dois meses.

Mudança

Fabiano Leite deixou o comando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Entre os objetivos que fizeram com que Fafá pedisse exoneração estaria o seu interesse em ser candidato a vereador nas eleições deste ano. Ele, inclusive, já teria assinado sua ficha de filiação ao Republicanos.

Substituto

O nome do substituto de Fafá no comando da Secretaria de Esporte e Lazer ainda não foi divulgado. Por ora, quem está à frente da SMEL é o diretor geral, Paulo Roberto Rodrigues de Camargo, o Paulista.

Mais trinta

O prefeito Hissam Hussein Dehaini autorizou esta semana o chamamento de mais 30 professores de Educação Infantil para integrarem as fileiras do magistério municipal. O edital com os nomes deve ser publicado já nos próximos dias.