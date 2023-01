Notas Políticas: Literatura

As secretarias de Cultura e Turismo e a de Educação estão fazendo um mega investimento na aquisição de livros de literatura para os moradores de Araucária. Serão até R$ 1,6 milhão em novos títulos para atualizar o acervo da biblioteca pública e também das bibliotecas das escolas municipais e cmeis.

Registro de preços

Ao todo, a licitação prevê a compra de 787 títulos diferentes. Alguns desses títulos terão dezenas de exemplares adquiridos, tudo para que todas as bibliotecas tenham o livro. A abertura da licitação acontece agora em fevereiro e a compra será feita pela modalidade registro de preços. Assim, tanto a SMCT quanto a SMED vão pegando e pagando os livros conforme sua necessidade ao longo do ano. Caso não fiquem com os títulos, não precisam pagar… obviamente.