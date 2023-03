Como não poderia deixar de ser, tão logo cheguem à Câmara, esses projetos devem gerar alguma polêmica e ânimos mais inflamados, principalmente junto a sindicatos de servidores públicos. No entanto, é bem importante que a sociedade araucariense entenda a importância dessas adequações. Afinal, é sempre do bolso do contribuinte que sai a grana para suportar os gastos públicos.