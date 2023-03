Notas Políticas: Reajuste

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) encaminhou à Câmara um projeto de lei adequando o valor do salário dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. A alteração foi necessária porque a legislação federal prevê que esses profissionais recebam dois salários mínimos nacionais e, como se sabe, no final do ano o mínimo passou para R$ 1.302,00. Assim, os agentes passarão a ganhar R$ 2.604,00. A expectativa é que o novo valor seja analisado e votados pelos vereadores já nas próximas sessões.