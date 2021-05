Nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça-feira

Foto: Carlos Poly

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) teve início no dia 14 de abril e foi dividida em três etapas. Na primeira fase, que foi encerrada na segunda-feira,10 de maio, foram vacinadas as gestantes, puérperas, profissionais de saúde e crianças de 6 meses a 5 anos e dos 11 meses e 29 dias. A próxima etapa teve início nesta terça-feira, 11, segue até o dia 8 de junho, engloba professores e idosos acima dos 60 anos.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, para os professores a vacinação será realizada por meio de agendamento pela internet. Basta acessar o link (CLIQUE AQUI) e agendar. No momento da vacinação é necessário apresentar um documento oficial com foto, a carteira de vacinação e um documento comprobatório de vínculo empregatício.

Para os idosos, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira e ocorrerá em forma de escalonamento de idade. Inicialmente, a SMSA divulgou o calendário para quem tem até 76 anos ou mais e será nas seguintes datas: 11/05 (85 anos ou mais), 12/05 (80 anos ou mais), 13/05 (78 anos ou mais), 14/05 (76 anos ou mais). As demais idades serão convocadas na sequência.

Usuários que tenham acima de 90 anos receberão a vacina em casa. Portanto é só aguardar a equipe de vacinação no domicílio. Os idosos de 90 anos mais que não são usuários do SUS devem ligar para a UBS mais próxima das suas casas para informar seus dados para a vacinação.

Vale ressaltar que entre a vacina contra a Covid-19 e a vacina da influenza é necessário respeitar um intervalo mínimo de 14 dias. Sendo assim, além de um documento oficial com foto, no momento da vacinação é fundamental apresentar a caderneta de vacina.

Terceira fase

A terceira e última fase da vacinação contra a gripe será entre os dias 9 de junho e 9 de julho. Nessa etapa, poderão se vacinar as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

Qualquer dúvida sobre essa campanha poderá ser obtida diretamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Texto: PMA