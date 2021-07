Nova linha de crédito do Governo Federal pode tirar empreendedores do sufoco

Empreendedores podem tirar suas dúvidas na agência da Caixa, localizada na rua Major Sezino Pereira, na região central da cidade. Foto: Marco Charneski

Com o objetivo de auxiliar os empreendedores no desenvolvimento e fortalecimento do seu negócio e apoiá-los no enfrentamento dos impactos causados pela Covid 19, o Governo Federal disponibilizou a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no valor de R$ 6,3 bilhões. Disponível desde o dia 2 de julho, a nova linha está sujeita à análise de crédito. Em Araucária, os micros e pequenos empreendedores interessados poderão procurar a agência da Caixa Econômica Federal, localizada na rua Major Sezino Pereira, 640, no Centro, para contratar o crédito ou obter mais informações.

Segundo a gerência, o Giro Caixa Pronampe é destinado a microempresas com receita bruta, no exercício de 2020, igual ou inferior a R$ 360 mil e empresas de pequeno porte com receita bruta de até R$ 4,8 milhões, em 2020. O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e financiamento em 37 parcelas. A taxa de juros é igual à taxa básica de juros (Selic) + 6% ao ano.

O crédito poderá chegar até R$ 150 mil por empresa, somadas as operações já contratadas. Por exemplo, se a sua empresa já tiver contratado R$ 100 mil em outra fase do Pronampe, mesmo que tenha sido em outro banco, só poderá contratar R$ 50 mil nesta nova fase. Os recursos podem ser utilizados para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Além de realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, por exemplo, as micro e pequenas empresas podem utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salário, compra de matérias-primas, mercadorias etc.

Para contratar o financiamento, é necessário que o cliente compareça à agência de posse da comunicação da Receita Federal recebida em 2021, onde constam seus dados de faturamento de 2019 e 2020, para validação das informações obrigatórias de enquadramento no programa, além dos demais documentos da empresa.

Serviço

Para mais informações sobre a linha de crédito Pronampe, envie um e-mail para ag0381pr04@caixa.gov.br.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021