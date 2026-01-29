A frase já foi escrita muitas vezes ao longo dos últimos 17 anos, mas precisa ser escrita uma vez mais: o HMA está sob nova direção.

Exatamente, menos de um ano após ter assumido o comando do Hospital, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS) deixa o local pela porta dos fundos, com o contrato rescindido de maneira unilateral pela Prefeitura. O motivo: o IDEAS descumpriu de maneira reiterada as cláusulas do acordo celebrado com o Município quando venceu o processo seletivo.

Com a rescisão contratual decidida e fundamentada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) iniciou uma verdadeira corrida contra o tempo para contratar uma nova organização social. Inicialmente, quatro OSs teriam manifestado interesse em operacionalizar o HMA. Porém, apenas duas apresentaram propostas: o Instituto Patris e a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra, conhecida também como S3.

Após a análise de toda a documentação das organizações sociais, os técnicos da Secretaria de Saúde entenderam que a S3 apresentou melhores condições de administrar o HMA. Esse resultado foi publicado em Diário Oficial no dia 22 de janeiro.

Inconformado, o Instituto Patris recorreu do resultado e isso fez com que a decisão final ficasse suspensa até análise dos motivos da “grita” do perdedor. No entanto, nesta quarta-feira, 28 de janeiro, os técnicos da Secretaria de Saúde entenderam que o Patris não tinha razão em seu esperneio e manteve seu entendimento inicial.

A S3 receberá mensalmente até R$ 6.960.160,45 para operacionalizar o HMA. Esse valor é o utilizado para pagamento de funcionários, contratação de profissionais médicos, custeio de insumos, medicamentos, impostos, dentre outros. O contrato de gestão celebrado com o Município terá duração de até 12 meses, totalizando R$ 83,5 milhões ao final do período.

A nova OS tem sede na Bahia, mas administra unidades em outros estados do país. Entre esses está o Hospital Municipal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A passagem de bastão no HMA está marcada para acontecer na madrugada de sábado para domingo. O IDEAS fica à frente do hospital até a meia-noite do dia 31 de janeiro. A S3 assume a 00h01 de 1º de fevereiro.

Edição n.º 1500.