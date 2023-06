Novas vagas de emprego foram divulgadas pela Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador divulgou nessa quarta-feira (07) novas vagas de emprego, com várias áreas e níveis de escolaridade. Para conferir a lista completa basta acessar o portal da Prefeitura (Clique aqui) ou diretamente no Sine.

A sede da Secretaria de Trabalho e Emprego está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. O atendimento é de segunda a sexta-feira por meio de senhas em ordem de chegada, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30.

Assistente administrativo

Assistente de vendas (telemarketing)

Assistente logística

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escritório

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar técnico eletrônico

Balconista de açougue

Balconista de cafeteria

Balconista de panificadora

Carpinteiro

Confeiteiro

Conferente de logística

Consultor de vendas externo

Controlador de acesso

Cozinheiro geral

Eletricista automotivo

Eletricista industrial

Encanador industrial

Instalador de som e acessórios de veículos

Mecânico automotivo

Mecânico de suspensão

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Operador de empilhadeira

Operador de máquina de dobra aço inox

Operador de máquinas de terraplanagem

Operador logístico

Padeiro

Pedreiro

Pintor de obras

Pintor de veículos

Programador de sistema de informação

Programador de transporte rodoviário

Projetista

Recuperador de créditos

Servente de obras

Soldador TIG

Técnico eletrotécnica

Técnico em manutenção predial

Técnico em plástico (encarregado de injetoras)

Técnico mecatrônica

Vendedor

Vendedor interno

Vagas PCD