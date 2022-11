Novembro Azul: Med Prev destaca a importância do check-up

O movimento Novembro Azul, que começou no mundo em 2003 e chegou ao Brasil em 2008, tem como objetivo conscientizar os homens quanto à importância da realização de exames preventivos no combate a problemas de saúde, quebrando um dos velhos paradigmas da população masculina sobre o hábito de visitar o médico, mesmo sem sintomas. O alerta da campanha tem foco, principalmente, no câncer de próstata, que segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o mais comum entre os homens e representa 29% dos diagnósticos da doença no Brasil. Dados do Instituto indicam que, entre os anos de 2020 e 2022, o país pode registrar cerca de 65.840 novos casos da doença a cada ano.



A Med Prev Araucária, atenta a isso, reforça a importância da prevenção, sendo a mais efetiva forma de combater a doença, que quando detectada no início, apresenta melhores chances de tratamento e cura do paciente. E para facilitar a vida do público masculino para que busquem esses cuidados, o Instituto oferece uma lista de médicos especialistas e vários tipos de exames, com preços muito acessíveis, até 70% menores do que as clínicas particulares. “Outra facilidade da Med Prev está no agendamento, que pode ser feito sem que a pessoa precise sair de casa. Mas o cliente também poderá ir pessoalmente até uma das duas unidades de Araucária, se assim o preferir”, diz o administrador das duas unidades locais.



Sobre o câncer de próstata



A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e está localizada abaixo da bexiga. Sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Como não apresenta sintomas na fase inicial, o câncer de próstata costuma ser identificado quando cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Por essa razão, a realização de exames preventivos regularmente é tão importante para garantir a saúde do homem. Dentre os fatores de risco mais importantes está a idade, tendo em vista que, tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam de forma significativa em pacientes com mais de 50 anos. O histórico familiar de câncer de próstata também é um sinal de atenção. Homens que possuem casos da doença na família (pais, irmãos, tios, entre outros) devem ficar mais atentos, pois a questão genética tem forte influência no desenvolvimento da enfermidade.

Outro fator de risco é o excesso de gordura corporal. Homens com obesidade acabam tendo maior disponibilidade no desenvolvimento da doença. “Prevenção é o caminho mais seguro. O diagnóstico do câncer de próstata pode ser feito por meio da realização de exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, mediante pedido médico, após indicações de sinais e sintomas sugestivos da doença. Procure a Med Prev e cuide da sua saúde”, orienta o administrador.



Serviço



Para agendar consultas e exames, o telefone da Med Prev Araucária é 3552-5257 e o Whatsapp 99710-6333. Os endereços das unidades são: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e Rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta–feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Conheça mais sobre a Med Prev no site https://saude.medprev.online/araucaria/