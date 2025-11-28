A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca chuva para esta sexta-feira (28) e para domingo (30). Apesar do tempo chuvoso, a temperatura aumentará, podendo chegar a 30°C de máxima no domingo.

Nesta sexta-feira, 28 de novembro, a temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 27°C. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com a precipitação acumulada de 4.6 mm. As rajadas de vento podem atingir 29 km/h, com a umidade oscilando entre 45% e 96%.

No sábado, 29 de novembro, não há previsão de chuva e o céu estará claro. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 28°C. A ventania chegará a 35 km/h e a umidade ficará entre 41% e 97%.

A chuva voltará no domingo, 30 de novembro, com probabilidade de ocorrência de 64% e precipitação acumulada de 2.3mm. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima pode chegar a 30°C, com umidade de 40% a 99%. As rajadas de vento podem atingir 30 km/h.