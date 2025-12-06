Na edição desta semana, o Cartório de Registro Civil de Araucária divulgou a lista de óbitos dos araucarienses que morreram nos últimos dias. No total, 18 pessoas foram registradas no obituário, com datas de falecimento constando entre os dias 25 de novembro e 02 de dezembro.

Entre essas pessoas, 12 faleceram em Araucária e 6 em outras cidades, como Curitiba, Campo Largo, Ibaiti e Lapa. A data com mais falecimento é o dia 29 de novembro, somando quatro pessoas, sendo: Veronica Surek, com 94 anos; Alindacir Weiss Santos, com 67 anos; Emilia Durau Chek Bora, com 59 anos; e Patrik Henrique Carreiro Rosa, com 29 anos.

NomeData NascimentoData Óbito
AIRTON DOS SANTOS SILVA
23/11/1945
25/11/2025
FELIX GRIINER02/06/194025/11/2025
ANA TOMAZ DE AQUINO HANNEMANN05/10/194526/11/2025
ANA CEZARIO RODRIGUES26/08/194027/11/2025
MANOEL DOMINGUES DOS SANTOS25/08/193028/11/2025
APARECIDA DE LIMA22/11/195528/11/2025
JECIONE ALVES DE SOUZA28/09/197828/11/2025
VERONICA SUREK01/02/193129/11/2025
PATRIK HENRIQUE CARREIRO ROSA12/04/199629/11/2025
ALINDACIR WEISS SANTOS20/07/195829/11/2025
EMILIA DURAU CHEK BORA03/01/196629/11/2025
ALEIXO TRZASKOS10/03/195030/11/2025
VALENTIM BARRETO DE SOUZA14/03/193130/11/2025
HELLENA BRANDÃO SANTOS30/11/202530/11/2025
PAULO CESAR DA ROCHA REIS04/04/196701/12/2025
LAURINDA DA CRUZ MATIAS07/01/195501/12/2025
SEBASTIÃO IVO FERREIRA PADILHA24/01/194601/12/2025
JANETE PEREIRA MEIGA18/11/196002/12/2025