O semáforo que está sendo instalado na esquina da rua das Flores com a rua Minas Gerais, no bairro Costeira, deverá entrar em funcionamento no próximo sábado, 25 de outubro, segundo previsão do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal. A instalação do equipamento deverá organizar o trânsito no trecho, que é uma junção de quatro ruas: Maranhão, Minas Gerais, Rua das Flores e Pedro Burkowski.

Isso porque o cruzamento se tornou um carma para os motoristas, principalmente em horários de pico, devido à dificuldade que encontram, por exemplo, em sair da Rua das Flores para acessar a Rua Maranhão.

O equipamento não terá custo algum para o Município, uma vez que faz parte de um compromisso assumido por uma construtora a partir de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

A Prefeitura informou que está sendo concluído o serviço de sinalização horizontal e vertical no cruzamento, incluindo instalação de placas e faixas de pedestres. Disse ainda que o equipamento é moderno e opera com o apoio de câmeras, que direcionam a abertura de faixa para o lado mais congestionado. “A instalação do equipamento foi feita com base em estudo de contagem de tráfego de veículos na região, que apontou a necessidade de um conjunto semafórico”, explica.

