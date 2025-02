Novos projetos e expansão do Grupo Risotolândia em 2025

Em 2025, o Grupo Risotolândia projeta um crescimento ambicioso, com metas de 15% no setor privado e 10% no público. A empresa, que dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, já é um dos maiores players do mercado brasileiro de refeições coletivas, liderando a região Sul. A meta é crescer 12% organicamente este ano, com previsão de faturamento de R$ 1 bilhão até 2026.

Entre os projetos para 2025, destaca-se a construção da maior cozinha industrial do Brasil, com investimentos de R$ 17 milhões. A nova unidade de produção, com 4 mil m², unificará operações e promete aumentar a capacidade produtiva em até 30%. A ampliação da área de panificação também está nos planos, com a produção de pães subindo de 80 mil para 120 mil unidades por dia. Ambos os projetos estão alinhados com a busca por eficiência, produtividade e qualidade.

“Os investimentos visam aumentar a produtividade e melhorar ainda mais a qualidade dos produtos que oferecemos. Entregamos mais de 550 mil refeições por dia, sendo cerca de 230 mil transportadas prontas, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, explica Carlos Humberto de Souza, Diretor-presidente do Grupo Risotolândia.

O Grupo também investe fortemente em práticas sustentáveis, com ações voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Projetos como o Ciclo Bom, para coleta de resíduos recicláveis, e o Raízes Risotolândia, que capacita pequenos produtores rurais e incentiva práticas agrícolas sustentáveis, reforçam o compromisso com a sustentabilidade. Além disso, a empresa adquiriu dois caminhões elétricos para sua frota, contribuindo para a redução de emissões de CO2.

Em 2024, o Grupo Risotolândia atingiu um faturamento de R$ 729 milhões e demonstrou forte crescimento em diversas áreas, como saúde, empresas e escolas particulares. Em reconhecimento aos seus esforços, recebeu prêmios como o Selo ESG em Foco e o certificado SESI ODS, destacando sua liderança em práticas sustentáveis.