Moradores da região do Rio Abaixinho andavam na bronca por esses dias. Isto porque a empresa que está construindo a Unidade Básica de Saúde da Família na localidade começou a instalar a fachada do prédio com a inscrição de UBSF Fazendinha.

Não demorou para que o grupo que reúne integrantes do conselho local de saúde e também do próprio Conselho Municipal de Saúde (Comusar) fervesse de mensagens.

A bronca tem sua razão de ser: acontece que já faz um certo tempo que houve a separação da área de abrangência dessas unidades de Saúde. Com isso, existe uma unidade que atende os moradores da localidade rural de Fazendinha e outra que atende a comunidade do Rio Abaixinho. A nova unidade é para atender os usuários do Rio Abaixinho.

Acontece que os projetos de engenharia utilizados para execução da obra são anteriores a essa divisão, sendo que constou no memorial descritivo a ser executado pela empreiteira a fachada como sendo UBSF Fazendinha.

Quando a obra foi iniciada, lá nos idos de 2023, já havia acontecido a separação. Porém, naquela oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) comeu bola e não pediu a atualização desse item do projeto.

Agora, como o trabalho já foi executado, será necessário refazer essa parte da comunicação visual da unidade. A Secretaria de Saúde deve abrir um procedimento interno para averiguar quem foi o responsável pela falha. A medida é necessária porque Município muito possivelmente terá que arcar com as despesas dessa alteração.

Apesar da confusão, os moradores do Rio Abaixinho podem ficar tranquilos! A UBSF é Rio Abaixinho e ninguém tasca!

