O prefeito Gustavo Botogoski (PL) assinou na sexta-feira, 23 de janeiro, um convênio com a Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SEAP) para utilizar uma licitação do Governo do Estado e implantar em Araucária o chamado TaxiGov. O programa utiliza táxis para que servidores se deslocam durante o horário de expediente quando tiverem que realizar atividades administrativas em locais distintos de sua lotação.

Administração

Em Araucária a responsabilidade pela gestão do serviço é da Secretaria Municipal de Administração (SMAD), que já gerencia a chamada central de veículos do Município. Uma das vantagens do TaxiGov é otimizar justamente a utilização da frota da Prefeitura. Hoje, o Município tem mais de 400 veículos entre locados e próprios, além de centenas de motoristas concursados a serviço de todas as secretarias municipais.

Mais vantagem

De acordo com a SMAD, com o TaxiGov será possível concentrar a frota própria e os motoristas para realizarem aqueles serviços rotineiros e que exigem deslocamento contínuo de equipes. Já o táxi atenderá situações específicas. Por exemplo, levar um funcionário para participar de treinamento e reuniões com duração de meio período ou o dia todo. Até então, um carro da Prefeitura levava esse servidor, o deixava no local e ficava esperando parado dentro do carro até o término do encontro para trazê-lo novamente a sua repartição. Agora, o táxi vai leva-lo, deixa-lo no destino e boa. Quando a reunião terminar, esse servidor chamará outro táxi para vir embora. A Prefeitura pagará apenas por esses deslocamentos.

Contrato

O contrato assinado pela Prefeitura com a Associação Mega Táxi Brasil tem valor estimado de R$ 2,3 milhões. Porém, como estabelece a cláusula terceira do acordo, o preço é meramente estimativo, sendo que o Município só pagará as corridas que efetivamente utilizar. O preço da bandeirada nesse contrato é de R$ 3,87.

Taxistas locais

Embora o contrato tenha sido assinado com a Mega Táxi, todas as corridas que a Prefeitura precisar e que tenham saída de Araucária serão executadas pelos taxistas locais. Ou seja, o acordo movimenta o segmento.

Excelente

É inegável que a decisão da Prefeitura em aderir ao TaxiGov foi uma excelente ideia. Isso porque o programa otimiza recursos, possibilita uma utilização mais eficiente dos serviços prestados pelos motoristas concursados, bem como da frota própria do Município e permite um ganho extra para os taxistas araucarienses.

NP: 2026 começa com Araucária recebendo menos ICMS do que no mesmo período do ano passado (sábado)

Com o Estado já tendo depositado todas as transferências de cotas de ICMS para Prefeitura neste mês de janeiro a notícia não é das melhores. A cidade recebeu cerca de R$ 5 milhões a menos do que no mesmo período do ano passado.

Valores

Em 2025 o valor líquido recebido a título de cotas de ICMS totalizou R$ 58.087.255,01. Agora em janeiro de 2026 esse valor foi de R$ 53.588.921,74.

IPVA

Outra informação disponibilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) esta semana é com relação aos valores de IPVA transferidos ao Município neste mês de janeiro de 2026. Caíram nas contas da Prefeitura R$ 14.519.860,64. Em janeiro de 2025 esta quantia foi de R$ 15.784.130,35.

Alíquota menor

É bom lembrarmos que a partir deste ano o valor da alíquota de IPVA no Paraná caiu praticamente pela metade. Por consequência, a tendência é que a cota-parte do imposto que fica para o Município também caia na mesma proporção. Porém, ao analisarmos somente o mês de janeiro, não é possível constatar essa queda. A explicação é simples: com a redução da alíquota muitos motoristas optaram em pagar o IPVA à vista ao invés de parcelá-lo, como no ano passado. Ou seja, precisaremos observar as transferências do imposto ao longo dos próximos meses para entender o tamanho do rombo para os cofres municipais.