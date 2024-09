O mês de agosto não foi bom para o Município em termos de recebimento de cotas de ICMS do Governo do Estado. Com todas as parcelas já creditadas nos cofres da Prefeitura, a cidade recebeu R$ 53.978.896,47. O valor é inferior ao mesmo período do ano passado. Em agosto de 2023 havíamos recebido R$ 55.998.279,89.

