Se tudo ocorrer conforme o planejado, em poucas semanas a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) voltará a acelerar os trabalhos de manutenção da rede de iluminação pública do Município. Isto porque – nesta semana – foi aberta a licitação para aquisição de luminárias LED para ampliação do parque e substituição daquelas que estejam com defeito.

Aberta na segunda-feira, 18 de agosto, a licitação contou com 35 empresas interessadas. Depois da peneirada inicial, duas delas foram classificadas para apresentação de documentação complementar, bem como amostras dos produtos. Só nessa aquisição de luminárias a Prefeitura investirá mais de R$ 8 milhões.

Edição n.º 1479.