NP: Bairro Fazenda Velha ganhará filial do Supermercado Rio Verde

Araucária ganhará ainda em 2025 uma filial do Supermercados Rio Verde. A rede já está presente na cidade por meio de seu segmento atacadista, o Harger, que fica na marginal da Rodovia do Xisto.

Essa será a 23ª loja da rede, que nasceu na cidade de Colombo. A filial araucariense do Rio Verde está sendo construída na Rua Nossa Senhora dos Remédios, bem ao lado do Centro Dia, no bairro Fazenda Velha.

O alvará de construção da nova filial foi emitido nos últimos dias pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR). Depois de pronta, o Supermercado Rio Verde do Fazenda Velha deve dar nova cara a economia da região, impulsionando – principalmente – o desenvolvimento da atividade comercial ao longo da Rua Nossa Senhora dos Remédios.

A expectativa é que a nova unidade seja inaugurada em novembro. Ela terá 3.000 metros quadrados de área construída, 600 metros quadrados de lojas disponíveis para locação e 150 vagas de estacionamento.

A expectativa é a de que pelo menos 200 vagas diretas de emprego sejam geradas. São oportunidades para caixas, fiscais, repositores, açougueiros, padeiros, dentre outras. O processo seletivo para contratação ainda não foi lançado, sendo que essa etapa deve ser iniciada mais próximo a inauguração da loja.

Outra informação interessante confirmada pelo Grupo Rio Verde ao O Popular é que, além da nova loja no bairro Fazenda Velha, a sua unidade de atacarejo também deve passar nos próximos meses por uma grande reforma. Com isso, toda a área de compras ficará mais moderna.

Edição n.º 1453.