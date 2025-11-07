Com a parte protocolar da sessão desta terça-feira, 4 de novembro, concluída, os vereadores passaram aquilo que realmente importa. E uma dessas coisas práticas que precisava ser resolvida é quem seria o novo primeiro secretário da Casa. A vaga era ocupada por Leandro da Academia. O posto é tido como de muita importância porque é o primeiro secretário quem ratifica juntamente com o presidente do Poder Legislativo atos de nomeação de comissionados e coisas do gênero.

Grilo

E na escolha do novo primeiro secretário quem ficou com o posto foi o vereador Vilson Cordeiro (União). Conhecido como Grilo, só que nada falante, ele é tido como um político fiel, nada guloso, não que isso signifique que seja adepto de regime intermitente, claro! Grilo, porém, é um sujeito de noção. Sabe que uma maçã é melhor do que meia maça e isso tem feito dele um parceiro fiel do “dono da macieira”.

Transporte coletivo

Também nessas readequações necessárias em razão da saída de Valter e Leandro foi necessário escolher um novo integrante para a chamada Comissão de Inquérito do Transporte Coletivo. Leandro da Academia era o relator da CI. Com sua saída, o escolhido para o posto foi Olizandro Junior (MDB).

Comissões permanentes

Com as mudanças na composição do plenário também foi necessário recompor as comissões permanentes da Casa que tinham entre seus membros Valter e Leandro. Com isso a Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) passou a ser composta por Grilo, Olizandro Junior e Celso Nicácio (PSD). Já a Comissão de Justiça e Redação (CJR) não teve alteração, permanecendo com Pedrinho da Gazeta (PSD), Paulinho Cabeleireiro (União) e Vagner Chefer (PSD). Estas duas comissões são consideradas as mais importantes da Câmara.

Outras

Já a Comissão de Educação e Bem-Estar Social (CEBS) teve alteração e passou a ser composta por Olizandro Junior, Ricardo Teixeira e Pedrinho da Gazeta. Da mesma forma a Comissão de Obras e Serviços Públicos (COSP) também teve alterações e ficou composta da seguinte forma: Nilson Vaz Torres (PL), Vilson e Ben Hur.

Edição n.º 1490.