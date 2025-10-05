Desde a semana passada a sede da Companhia de Habitação de Araucária (Cohab) está em novo endereço. Agora, quem precisar dos serviços da companhia deve se dirigir até a Avenida Archelau de Almeida Torres, esquina com Lourenço Jasiocha. O prédio ainda está sem a comunicação visual pronta, mas isso deve ser resolvido nos próximos dias.

