Gustavo promoveu uma mudança interessante na diretoria técnica da Companhia Municipal de Habitação de Araucária (Cohab). O objetivo foi dar uma oxigenada no setor. Saiu o engenheiro Clodoaldo Nepomuceno Pinto Jr. e entrou o jovem servidor de carreira Matheus Farias Blaszczak.

Agilizado

Técnico administrativo e advogado de formação, Matheus estava lotado na Secretaria Municipal de Políticas Públicas (SMPP) há alguns anos. Lá, era o técnico responsável pelo trabalho de regularização das áreas de ocupação consolidadas de nossa cidade. Entusiasmado com a valorização que recebeu, quem tem acompanhado o profissional garante que ele tem tudo para continuar sendo um ativo importante do time do prefeito Gustavo.

