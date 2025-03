NP: De olho em 2026, Gustavo e Castilhos são escalados para comandar PL

A direção estadual do Partido Liberou (PL) oficializou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a troca no comando da legenda em Araucária. A mudança já consta do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).

E, conforme já havia sido antecipado por esta Coluna, o novo presidente da sigla é mesmo o prefeito Gustavo Botogoski. E, mostrando que não está mesmo para brincadeira, o PL estadual escalou para vice-presidente da legenda em âmbito municipal o presidente da Câmara, Eduardo Castilhos.

Ou seja, o PL será comandado municipalmente pelos ocupantes dos dois cargos mais importantes da estrutura política da cidade: os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, respectivamente.

Segundo apuramos, a decisão de escalar Gustavo e Castilhos para a missão de liderar o PL já é feita com os olhos voltados para 2026, quando acontecerá a eleição geral para escolha de presidente da República. O pleito é tido como um dos mais importantes desde a redemocratização e colocará em lados opostos a chamada esquerda, que deve ter Lula como candidato à reeleição e um representante da chamada direita, com grandes chances dessa vaga ser de alguém filiado ao PL.

Ao todo, a nova comissão provisória do PL em Araucária tem oito membros. Além de Gustavo e Castilhos também fazem parte Claitom Russi (tesoureiro), Barbara Dalcastagne Zafiris de Lima (secretária), Alexandre Jacinto (suplente), Cirineu Francisco Vieira (vogal), Eduardo Ribeiro (vogal), Eliane Aparecida Alves (vogal) e Germaninho Krzyzanowski (vogal).

Edição n.º 1458.