A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 13 de agosto, que entregou na última semana o primeiro lote de ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo) produzido na ANSA (Araucária Nitrogenados S.A), depois da hibernação da planta, que ocorreu em 2020.

Parceria

O ARLA-32 está sendo produzido por meio de um contrato de industrialização por encomenda da Yara, que entrega ureia com baixo teor de biureto à ANSA, que utilizando sua tecnologia a mistura com água desmineralizada, resultando em uma solução de alta pureza, com concentração de 32,5%.  Os testes e o início da produção na antiga FAFEN começaram em junho deste ano.

Próximos dias

Depois dessa primeira fase concluída, a Petrobras prepara para os próximos dias a partida da planta de ureia da ANSA, marcando um novo passo rumo a capacidade máxima de produção. Quando estiver operando plenamente, a fábrica terá capacidade de produção de 720 mil toneladas/ano de ureia, o que corresponde a 8% do mercado; 475 mil toneladas/ano de amônia; além de 450 mil m³/ano de ARLA-32

