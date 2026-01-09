O avanço das obras de duplicação da PR-423 já vai mexendo no dia a dia daqueles que utilizam as estradas locais que dão acesso à rodovia. Uma das primeiras vias impactada é a Rua Ladislau Karas, que fica um pouco pra frente da entrada da Gerdau, para quem vai em sentido a Campo Largo.

Fechamento

A Ladislau Karas foi pavimentada nos últimos anos e o acesso à rodovia está bem no traçado da duplicação. Ainda, por se tratar de um barranco gigantesco uma alternativa para manutenção do acesso não se tornou viável. Por esta razão, a Via Araucária já comunicou ao Município que irá fechá-lo

19 de janeiro

Inicialmente, esse fechamento estava previsto para acontecer já no dia 5 de janeiro. Porém, após reuniões com o Município, a Via Araucária decidiu postergar o bloqueio do acesso da Ladislau a PR-423 para 19 de janeiro.

Alternativas

Com o fechamento do acesso da Ladislau a PR-423 quem utilizava a via, principalmente os moradores da rua Alberto Bubniak terão que buscar alternativas. A principal delas é utilizar a própria Ladislau para acessar a Avenida Independência, bem próximo ao CCZ e lá conseguir pegar novamente a PR-423 para seguir viagem. O mesmo vale para aqueles que estavam na PR-423 (sentido Campo Largo) e acessavam a Ladislau. A opção será seguir na rodovia até a Avenida Independência e ali virar à direita.

Edição n.º 1497.