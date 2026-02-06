Araucária voltou a ser a cidade que mais gerou empregos no Paraná no mês de janeiro de 2026. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) e foram divulgados esta semana.

785 postos de trabalho

O ranking considera todas as 217 agências do Serviço Nacional do Emprego (SINE) existentes no Paraná. Para que tenhamos uma ideia do feito, Araucária empregou 785 pessoas no período. Cascavel, que ficou em segundo, preencheu 566 vagas. A terceira colocada foi Curitiba, com 537 empregos gerados.

População

O feito de Araucária ganha uma proporção ainda mais extraordinária quando levamos em conta a população dessas cidades que integram o top 3. Curitiba tem quase 12 vezes a população de Araucária (1,7 milhão contra 151,6 mil) e Cascavel tem mais que o dobro de habitantes (348 mil). Os dados são aqueles trazidos pelo Censo 2022 do IBGE. Ou seja, nossa cidade tem o equivalente a 8,5% da população de Curitiba e menos da metade de Cascavel e mesmo assim colocamos ambas no chinelo quando o assunto foi geração de empregos em janeiro.

Pleno emprego

Sobre o assunto, o secretário de Trabalho e Emprego de Araucária, Jonas Macedo de Campos, reforçou que o resultado é fruto de uma equipe dedicada e de um prefeito que cobra diariamente a criação de condições para que a população araucariense não fique desempregada. “Preenchemos quase 3 vezes mais vagas do que a meta estipulada para a nossa cidade no mês: a nossa meta era de 275 pessoas contratadas, e registramos 785. Isso mostra o comprometimento e a dedicação da equipe do prefeito Gustavo”, resumiu.

Qualificação

Jonas ainda fez questão de lembrar que a Prefeitura vem trabalhando constantemente para ofertar aos moradores de Araucária cursos de qualificação profissional, o que se torna um grande diferencial num encaminhamento para vaga de emprego. “Temos capacitações em mecânica básica, logística, informática, curso de drone, auxiliar administrativo, solda, todos gratuitos e com passagem de ônibus liberada. Tudo isso foi plantado neste primeiro ano da gestão, e agora estamos colhendo esses frutos”, resumiu.

Bora fazer um curso de qualificação?

Os interessados em conhecer os cursos disponíveis na Agência do Trabalhador ou mesmo se candidatar a uma vaga de emprego podem procurar a Agência do Trabalhador, que que fica na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333. Nos fundos do prédio do Procon. O horário de atendimento ao público é das 8h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.

Edição n.º 1501.