E falando em partido, o ex-prefeito Hissam Hussein Dehaini deve deixar o União Brasil. Esta semana, inclusive, ele participou de um evento estadual com representantes do Podemos. Oficialmente, no entanto, até onde se sabe, ele não assinou a ficha de filiação ainda.

Conjecturas

A ida de Hissam ao evento do Podemos fez com que algumas pessoas apostassem que ele pode estar pensando em ser candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. Quem o conhece, no entanto, não crava tal hipótese. Até porque a preocupação dele no momento seria outra. Sempre é bom lembrarmos que a batida de martelo sobre candidatura acontece só três meses antes do pleito. É nessa oportunidade também que são verificadas as condições de elegibilidade dos interessados. Ou seja, há tempo! Vamos aguardar!

Edição n.º 1495.