O ex-prefeito Albanor José Ferreira Gomes decidiu se desfiliar do Podemos, partido pelo qual foi candidato a prefeito em 2024. Zezé estava nos quadros da legenda desde 2017. Veio a convite do então senador Álvaro Dias, que também deixou a sigla recente.

Descontentamento

Segundo Albanor, o descontentamento com o Podemos já vinha da eleição de 2024 quando a direção nacional da sigla não destinou um centavo que fosse à sua campanha a prefeito. Diante desse cenário todo, em reunião realizada no último dia 4 de dezembro, ele e todos os demais membros da direção da legenda optaram por renunciar ao comando da executiva municipal e também por deixarem o Podemos.

Destino

Zezé ainda não teria decidido para qual legenda vai migrar. Fala-se no próprio MDB, que será a nova casa de Álvaro Dias. Se o destino for esse mesmo ele terá como companheiro de partido o também ex-prefeito Olizandro José Ferreira.

Edição n.º 1495.