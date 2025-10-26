O diretório estadual do PSB publicou recentemente no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral o nome dos representantes da legenda na cidade de Araucária.

Essencialmente não houve mudança e o PSB segue sendo presidido na cidade pelo ex-vereador Fábio Alceu Fernandes. O grupo ainda tem na executiva Gilberto Desplanches como primeiro vice-presidente e José Bispo dos Santos Filho como segundo vice.

As secretarias ficaram divididas da seguinte forma: Adilson Pereira Rodrigues (secretário de Defesa de Interesse de Raça e Etnia), Anderson Ribeiro Lopes (secretário de Cultura e Formação Política), Celso Luiz dos Santos (secretário de Movimento Sindical), Edson Lopes da Silva (primeiro secretário), Jeferson Luis Borges (secretário da Juventude), Jocile Marcos da Silva (secretária de Ação Parlamentar), João Maria Sobrinho Maia (segundo secretário), Lilian Leite Oliveira (secretário da Diversidade), Luiz Aleixo Panek (segundo secretário de Finanças), Margareth de Fátima Carlos (secretária de Mulheres), Maria Goreti Padilha (secretária de Organização), Patrick Alves Moreira (secretário de Comunicação Social), Thiago Rafael Vachelevski (secretário geral) e Valdecir Aparecido Alves (primeiro secretário de Finanças).

Edição n.º 1488.