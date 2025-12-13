De volta à Câmara, o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (União) ligou o modo turbo no quesito proposição de projetos de lei. Em um mês de mandato ele já protocolou 71 projetos de lei. As propostas versam sobre os mais variados temas possíveis.

Spray de pimenta

Entre os projetos está o que autoriza as mulheres a portarem spray de pimenta para utilização em eventuais casos de ataques, sejam eles de natureza física ou sexual.

Dispensa de uniforme

Outro projeto desobriga alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de usarem uniforme escolar. Isso, segundo o edil, asseguraria o respeito as sensibilidades sensoriais, particularidades neurológicas e à necessidade de acomodação individualizada no ambiente escolar dos autistas.

Vários outros

E esses são apenas dois da penca de projetos protocolados. Há propostas voltadas para o enfrentamento à violência infantil, prioridade à lactantes, uso de madeiras ecológicas, criação de mapa online do turismo, incentivo aos empreendedores de pequeno porte, programa de defesa pessoal infantil e por aí vai.

