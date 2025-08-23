O Governo Federal deu mais um passo para fazer com que o campus Araucária do Instituto Federal do Paraná (IFPR) passe a funcionar com 100% de sua capacidade. Nesta semana foi publicado o edital de licitação para construção de um restaurante estudantil e uma quadra poliesportiva na estrutura da antiga Fundacen. O prédio abrigará o campus do IFPR aqui na cidade e foi doado pela Prefeitura ao Instituto.

Em Araucária, o investimento inicial será de até R$ 4.839.056,30. A licitação ocorrerá agora em 4 de setembro. O restaurante a ser construído terá 370 metros quadrados, já a quadra coberta 785 metros quadrados. O prazo de execução da obra é de até 24 meses.

O prefeito Gustavo Botogoski (PL) ficou animado com a divulgação do edital da obra. Responsável pela doação do imóvel ao IFPR, ele ressaltou que toda a população espera pelo pleno funcionamento do campus em Araucária. “Recebemos com alegria a informação do processo licitatório para que o instituto federal possa realizar os serviços necessários para o campus Araucária. No que depender da Prefeitura, estamos comprometidos em apoiar iniciativas tão importantes como estas para a qualificação da mão de obra e de novas perspectivas profissionais para os nossos moradores”, afirmou.

