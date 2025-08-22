A manifestação do procurador eleitoral Marcelo Godoy, no recurso que tramita no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e que pode devolver Ben Hur Custódio de Oliveira (União) à Câmara de Vereadores mexeu com os dois edis que podem perder os mandatos. O clima era de velório na sessão plenária desta terça-feira, 19 de agosto. E olha que estamos falando apenas de uma manifestação do MP, que não tem força decisória alguma.

Valter e Leandro

Os dois vereadores que podem perder os mandatos com o eventual sucesso de Ben Hur são Professor Valter e Leandro da Academia. Na sessão desta semana ambos fizeram discursos como se a peleia já estivesse perdido. Disseram confiar na Justiça, algo que Ben Hur também sempre diz. Resta saber agora qual das justiças prevalecerá.

Próxima campanha

Em meio aos lamentos, tanto Valter quanto Leandro já disseram que pretendem ser candidatos a deputado no ano que vem. O primeiro afirmou que sua intenção é disputar uma vaga na Câmara Federal. Já o segundo deu a entender que pretende disputar uma cadeira na Assembleia. Ou seja, como ninguém disputa eleição pra perder, de certa forma, eles já estavam mesmo pensando em deixar os mandatos no que vem. Isto apesar de terem sido eleitos para ocupar suas cadeiras na Câmara por quatro anos.

Solidariedade

Durante a sessão também não faltou manifestações de solidariedade aos dois vereadores do, olhem só, Solidariedade. Nos bastidores do parlamento, no entanto, há quem diga que essa preocupação toda não existe. É mais jogo de cena. Coisas da política.

