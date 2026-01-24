Depois dos resultados extremamente positivos alcançados pelo mutirão de castração promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) no final do ano passado, uma nova rodada do programa vai acontecer na última semana deste mês de janeiro.

A edição deste mês do mutirão vai acontecer nos dias 28, 29, 30 e 31, no Parque Cachoeira. A meta agora é castrar cerca de 1.000 pets, entre cães e gatos.

A estrutura que receberá os cães e gatos para castração será montada ao lado do espaço pet do Parque Cachoeira. O acesso ao local se dará pela rua Rio de Janeiro, ao lado da UBS Santa Mônica.

Sempre é bom destacar que a castração de pets é feita mediante cadastramento prévio dos interessados no site da Prefeitura ou diretamente na sede da Secretaria de Meio Ambiente

