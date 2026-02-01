Os moradores do bairro Capela Velha vão ganhar uma nova praça. Ela será instalada na esquina das ruas Codorna com Coleira do Norte. A área de lazer é fruto de um termo de compromisso feito num Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) celebrado entre a Prefeitura e a GDS 18 e GDS 17 Empreendimentos Imobiliários, que edificaram na região os residenciais Now e Flow. As obras no local devem iniciar nas próximas semanas. Pelo acordo, o Município entrou com o terreno em que será edificado o equipamento público as empreiteiras executarão todas as obras.