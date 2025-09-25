Desde a semana passada algumas mudanças têm acontecido no primeiro escalão da Prefeitura de Araucária. A primeira delas foi a saída de Giovanna Leal Dalla Corte do comando da Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS). Depois de quase nove meses no cargo, ela acabou optando por pedir exoneração para se dedicar exclusivamente a sua carreira na iniciativa privada, que foi onde construiu sua vida profissional.

Já nesta semana outras duas mudanças foram consolidadas. A primeira foi a confirmação do empresário Robison Ricardo Furman para comandar a Secretaria Municipal de Governo (SMGO). Ele assumiu o cargo nesta quarta-feira, 24 de setembro. Com sua ida para a SMGO, o então comandante da pasta, Edison Coruja, foi transferido para ficar à frente da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). O posto, porém, é apenas momentâneo.

Acontece que a missão que Gustavo quer Coruja desempenhando é outra. Ao que se sabe o recado já foi dado, mas como o prefeito precisa alinhar algumas outras alterações o fato ainda não foi publicizado. Isso deve acontecer na próxima semana.

Também na semana que vem, ou na próxima, Gustavo deve fechar questão com relação a quem vai ficar na titularidade da Secretaria de Comunicação Social. Por enquanto – de forma interina – o trabalho está sendo cumulado por Robison.

