A mulher que na tarde da última segunda-feira, 1º de setembro, hostilizou e tentou agredir o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), é servidora pública concursada do Município de Araucária desde 2005. O episódio aconteceu durante um voo de São Luís (MA) para Brasília.

O nome da servidora é Maria Shirlei Piontkievicz. Ela tem 57 anos e está lotada no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO). Segundo dados do portal da transparência do Município, atualmente ela está em férias, devendo retornar ao trabalho no próximo dia 24 de setembro.

Ela estaria em viagem turística ao Maranhão.

Após o episódio, a funcionária da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Araucária foi indiciada pela Polícia Federal (PF) por injúria qualificada, que consiste na injúria em que o autor utiliza meios de comunicação para a divulgação, ou seja, ofender a dignidade ou o decoro de alguém em público ou por meios que facilitem a divulgação. Ela também foi indiciada por incitação ao crime, ou seja, por estimular ou encorajar outras pessoas a cometerem um delito.

De acordo com aquilo que a assessoria de comunicação do ministro do STF informou à CNN, Dino estava em sua poltrona sentado e trabalhando, de cabeça baixa, aguardando a decolagem do voo quando a mulher, aos gritos, embarcou e iniciou uma série de agressões contra o magistrado da Suprema Corte. Ela teria se dirigido ao ministro com as expressões “não respeita essa espécie de gente” e que o “avião estava contaminado”. Ainda conforme a assessoria, a mulher tentou avançar em direção ao local de assento do ministro, sendo contida pela intervenção de um segurança, que se colocou entre ambos.

A assessoria de Dino também informou que a passageira ainda gritava frases como “o Dino está aqui”, apontando para o ministro, como se buscasse incitar outros passageiros a bordo do voo. A enfermeira só teria parado com a hostilização após ser advertida. Segundo a PF, a passageira injuriou o ministro a bordo, mas os procedimentos foram tomados quando da aterrissagem do avião, já em Brasília.
Na Prefeitura de Araucária, Maria Shirlei Piontkievicz recebeu no mês de agosto salário bruto de R$ 21.547,96. Ela também seria funcionária na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Lotada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, ela recebe mensalmente cerca de R$ 15 mil.

Em suas redes sociais, Maria Shirlei é conhecida por suas publicações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, críticas ao presidente Lula, ao PT e ataques ao STF. Apesar desse perfil, a funcionária da Prefeitura é filiada ao SIFAR, que tem posicionamentos alinhados mais à esquerda.

O Popular não conseguiu contato com a defesa de Maria Shirlei, mas o espaço segue aberto.

