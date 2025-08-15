Com a primeira etapa da operação pente-fino finalizada, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) totaliza algo em torno de 600 quilos de cabos inservíveis de telefonia e internet retirados dos postes da cidade.

Mutirão

Esse trabalho começou na semana passada e é realizado em parceria com a Copel e algumas das 37 empresas de telefonia e internet que oferecem seus serviços em Araucária. O objetivo é acabar com aquela poluição visual que existe nos postes da cidade, com um emaranhado de fios frouxos e muitos sem serventia. Nesse mutirão, além de retirar cabos inservíveis, as operadoras também aproveitam para organizar seus cabeamentos. Esta primeira etapa dos serviços deve ser concluída na sexta-feira agora (15). Porém, a ideia da SMUR é ampliar a parceria, estendendo-a para todos os bairros do Município.

Edição n.º 1478.