NP: O Popular sabatinará candidatos a prefeito e promoverá debate

Jornal O Popular do Paraná reuniu na última terça-feira, 3 de setembro, representantes das coligações que disputam a Prefeitura de Araucária para discutir a realização de um debate entre os candidatos, bem como uma série de entrevistas individuais que será feita com todos os que estão concorrendo majoritariamente. Todos as chapas foram convidadas para o encontro.

Das dez chapas que disputam as eleições majoritárias, nove responderam ao convite de O Popular. Oito delas de maneira positiva: Gustavo Botogoski (PL), Albanor Zezé (Podemos), Fábio Alceu (PSB), Samuel Almeida (PT), Genildo Carvalho (Cidadania), Irineu Cantador (DC), Marjorie Ferreira (MDB) e Juliano Borghetti (PP). Obtivemos retorno também da chapa que tem Claudio Bednarczuk (UNIÃO) como candidato a prefeito. Ele, porém, já adiantou que não participará nem da entrevista individual e nem do debate. Enviamos mensagem também para o candidato Rafael Dantas (PRD), este – porém – não nos retornou.

Dessa reunião preparatória, participaram representantes de seis candidatos. Samuel e Genildo não conseguiram enviar representantes, mas confirmaram participação nas entrevistas individuais. Nessa oportunidade foram sorteadas as datas em que os candidatos serão sabatinados individualmente em entrevista do tipo podcast que O Popular promoverá a partir da próxima semana. A opção pelo sorteio das datas teve como objetivo garantir tratamento isonômico entre as candidaturas.

Pelo sorteio, o primeiro candidato a ser entrevistado será Albanor Zezé. O bate-papo com ele acontece na segunda-feira, 9 de setembro, a partir das 19h30. O segundo entrevistado será Juliano Borghetti, na terça-feira, 10 de setembro, às 19h30. Na quinta-feira, 12 de setembro, às 19h30, será a vez de Marjorie Ferreira. Na sexta-feira, 13 de setembro, às 19h30, é a vez de Irineu Cantador.

A segunda semana de entrevistas tem início na segunda-feira, 16 de setembro, às 19h30, com a sabatina de Samuel de Almeida. Na terça-feira, 17 de setembro, às 19h30, é a vez de Fábio Alceu. Já na quinta-feira, 19 de setembro, às 19h30, o entrevistado será Genildo Carvalho. O último a falar será Gustavo Botogoski, em bate-papo que vai ao ar na sexta-feira, 20 de setembro, às 19h30. Todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pela página do O Popular no Facebook.

