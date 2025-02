NP: Proposta altera estrutura de cargos em comissão da Câmara

Começou a tramitar pela Câmara de Vereadores um projeto de lei que reorganiza o quadro de servidores comissionados da Casa. O texto é de iniciativa da comissão executiva do Poder Legislativo, mas a justificativa é subscrita por todos os treze edis.

As mudanças fazem com que a estrutura do gabinete de cada vereador seja alterada. Hoje, cada edil tem direito a três assessores e um chefe de gabinete. Com a alteração, eles passam a poder nomear cinco pessoas: dois assessores parlamentares comunitários (CC-5), um assessor de gabinete parlamentar (CC-4), um assessor parlamentar executivo (CC-3) e um chefe de gabinete parlamentar (CC-2). O novo texto não prevê alteração na escolaridade mínima para que esses assessores sejam contratados. Ou seja, todos seguem tendo que ter curso superior completo.

Ainda não há uma data certa para que a proposta seja apreciada em plenário, mas a tendência é que isso ocorra nas próximas semanas.

Edição n.º 1452.