NP: Quase um mês após a eleição, Hissam nomeia comissão de transição

Depois de quase um mês do resultado das eleições municipais ter sido conhecido, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (União) finalmente atendeu ao pedido do prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) e nomeou a comissão de transição entre a gestão que está se encerrando e a que vai se iniciar.

O decreto oficializando a comissão foi publicado em Diário Oficial na última sexta-feira, 25 de outubro, prevendo que o início das ações deveria se dar a partir da última segunda-feira (28). Até o momento, porém, pelo que se sabe, o atual comando da Prefeitura ainda não convidou oficialmente os indicados de Gustavo para alinhar o plano de trabalho dessa fase de transição.

A comissão de transição é composta por dez membros. Cinco indicados por Hissam e cinco por Gustavo. Os nomes apontados pelo prefeito eleito como seus representantes são Vinicius Henrique Lucyszyn, Carlos Fernando Gomes, Edison Roberto da Silva, Walter Emilio Voss e Gelson Luiz Mezzomo, cabendo a este último a função de coordenação do grupo que está entrando.

Já os indicados pelo prefeito são o controlador-geral do Município Luiz Carlos Cruz Moreira, que fará às vezes de coordenador do governo que está saindo; a subprocuradora-geral do Município Agatha Louisie Frederico; o secretário de Finanças Fabricio de Lima Gomes de Melo, o diretor-geral da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas Ricardo Silva Machado; e a diretora-geral da Secretaria Municipal de Administração Sonia Regina Machniewicz Traya.

