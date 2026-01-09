Um ranking nacional divulgado nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, tem dado o que falar na cidade. Isto porque ele trouxe o Hospital Municipal de Araucária (HMA) como um dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil neste início de ano.

Organizadora

A elaboração desse ranking não é feita por nenhum órgão público e sim pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS), que tem sede em Brasília. Ou seja, é um ranking de um instituto que tem como associados justamente Organizações Sociais, que são quem administra a maioria dos hospitais que integram a lista.

Período

Também de acordo com o tal ranking o período em que os serviços desses hospitais teriam sido medidos compreenderam o mês de agosto de 2024 a julho de 2025. Entre os quesitos analisados estariam critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados.

Edição n.º 1497.