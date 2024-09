NP: Sábado tem carreata de Gustavo e comício de Zezé

A coligação que reúne Podemos, Rede e PSOL fará neste sábado, 21 de setembro, o seu terceiro comício desta campanha. Depois de Campina da Barra e Capela Velha, Zezé e Dr. Genésio apresentam suas propostas para a comunidade do Costeira. A reunião está marcada para iniciar às 19h, bem no final da Avenida Manoel Ribas.

Também neste sábado, 21 de setembro, o candidato a prefeito Gustavo Botogoski (PL) promoverá uma carreata com início no Campina da Barra. A coordenação da campanha estabeleceu como ponto de concentração o campo do Tupy, sendo que a saída acontecerá às 13h. De lá, a romaria percorre as principais ruas de vários bairros da cidade.

Edição n.º 1433.